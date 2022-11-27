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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Марокко
Бельгия - Марокко: обзор матча 27 ноября 2022
Бельгия
27.11.2022, воскресенье, 16:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
0 : 2
Завершен
Марокко
73'
А. Сабири
90+2'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Марокко
90'
+5
Желтая карточка
А. Сабири
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
З. Абухляль
Пас отдал
Х. Зиеш
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Т. Менье
81'
78'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
А. Унаи
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Азар
75'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
М. Батшуайи
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Сабири
73'
Замена
А. Хамдалла
️️️️
Ю. Эн-Несири
73'
Замена
З. Абухляль
️️️️
С. Буфал
68'
Замена
Я. Аттиат-Алла
️️️️
А. Хакими
68'
Замена
А. Сабири
️️️️
С. Амалла
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
А. Онана
60'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Азар
60'
Желтая карточка
А. Онана
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
15
Менье
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
21
Кастань
24
Онана
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
16
Азар
23
Батшуайи
4-3-2-1
12
Моанд
3
Мазрауи
5
Агер
6
Сайсс
2
Хакими
8
Унаи
4
Амрабат
15
Амалла
7
Зиеш
17
Буфал
19
Эн-Несири
24
Онана
8
Тилеманс
8
Тилеманс
24
Онана
23
Батшуайи
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
23
Батшуайи
16
Азар
10
Троссард
10
Троссард
16
Азар
15
Менье
9
Лукаку
9
Лукаку
15
Менье
10
Азар
14
Мертенс
14
Мертенс
10
Азар
2
Хакими
17
Аттиат-Алла
17
Аттиат-Алла
2
Хакими
8
Унаи
18
Эль-Ямик
18
Эль-Ямик
8
Унаи
15
Амалла
11
Сабири
11
Сабири
15
Амалла
17
Буфал
14
Абухляль
14
Абухляль
17
Буфал
19
Эн-Несири
9
Хамдалла
9
Хамдалла
19
Эн-Несири
Остались в запасе
Бельгия
Марокко
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
13
Илиас Хаир
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
13
Илиас Хаир
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Бельгия - Марокко
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
Аль Тумама
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