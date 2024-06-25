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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Польша
Франция - Польша: обзор матча 25 июня 2024
Франция
25.06.2024, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Польша
56'
К. Мбаппе (П)
79'
Р. Левандовски (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Польша
90'
+2
Желтая карточка
К. Свидерски
89'
Желтая карточка
П. Давидович
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
У. Дембеле
86'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
О. Чуамени
81'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Левандовски
77'
Пенальти не реализован!
Р. Левандовски
68'
Замена
М. Скурась
️️️️
Н. Залевски
68'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Д. Шиманьски
Замена
О. Жиру
️️️️
Б. Барколя
61'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
А. Рабьо
61'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Н. Канте
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мбаппе
56'
Желтая карточка
А. Рабьо
43'
24'
Желтая карточка
Н. Залевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Польша
1
Марцин Булка
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
3
Тарас Романчук
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
13
Канте
14
Рабьо
12
Барколя
7
Дембеле
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Скорупски
5
Беднарек
3
Давидович
14
Кивиор
21
Залевски
8
Урбански
8
Модер
10
Зелински
20
Шиманьски
19
Франковски
9
Левандовски
14
Рабьо
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Рабьо
8
Чуамени
19
Фофана
19
Фофана
8
Чуамени
13
Канте
7
Гризманн
7
Гризманн
13
Канте
12
Барколя
9
Жиру
9
Жиру
12
Барколя
7
Дембеле
12
Муани
12
Муани
7
Дембеле
17
Шиманьски
17
Шиманьски
21
Залевски
17
Скурась
17
Скурась
21
Залевски
Шиманьски
11
Свидерски
11
Свидерски
Шиманьски
Остались в запасе
Франция
Польша
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Марцин Булка
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
3
Тарас Романчук
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
3
Тарас Романчук
ОП
6
Бартош Слиш
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Франция - Польша
1
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
12
15
Офсайды
1
0
Количество передач
545
402
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.35
1.14
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
59728 из 81365 зрителей (73%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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