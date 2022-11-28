Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Швейцария
Бразилия - Швейцария: обзор матча 28 ноября 2022
Бразилия
28.11.2022, понедельник, 19:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
1 : 0
Завершен
Швейцария
83'
Каземиро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Швейцария
Замена
А. Теллес
️️️️
А. Сандро
86'
86'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
С. Видмер
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
Родриго
83'
75'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Б. Эмболо
75'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Соу
Замена
Антони
️️️️
Рафинья
73'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ришарлисон
73'
59'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Ф. Ридер
58'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Р. Варгас
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Фред
58'
Желтая карточка
Фред
52'
50'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Замена
Родриго
️️️️
Л. Пакета
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
15
Джибриль Соу
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Родриго
ПВ
19
Педро
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Швейцария
21
Филипп Кен
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
6
Сандро
4
Маркиньос
3
Силва
2
Милитао
5
Каземиро
8
Фред
7
Винисиус
20
Пакета
10
Рафинья
9
Ришарлисон
4-1-2-2-1
1
Зоммер
3
Видмер
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
15
Соу
17
Варгас
7
Эмболо
6
Сандро
6
Теллес
6
Теллес
6
Сандро
8
Фред
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
8
Фред
10
Рафинья
19
Антони
19
Антони
10
Рафинья
20
Пакета
10
Родриго
10
Родриго
20
Пакета
9
Ришарлисон
18
Жезус
18
Жезус
9
Ришарлисон
22
Ридер
17
Фернандес
17
Фернандес
22
Ридер
7
Эмболо
20
Эбишер
20
Эбишер
7
Эмболо
3
Видмер
20
Фрай
20
Фрай
3
Видмер
17
Варгас
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Варгас
15
Соу
9
Сеферович
9
Сеферович
15
Соу
Остались в запасе
Бразилия
Швейцария
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
21
Филипп Кен
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Педро
ЦФ
Остались в запасе
21
Филипп Кен
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Бразилия - Швейцария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
974
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бразилия
Швейцария
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
5
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
5
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+