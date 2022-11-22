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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Саудовская Аравия
Аргентина - Саудовская Аравия: обзор матча 22 ноября 2022
Аргентина
22.11.2022, вторник, 13:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Саудовская Аравия
10'
Л. Месси (П)
48'
С. Аль-Шехри
53'
С. Аль-Давсари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Саудовская Аравия
90'
+8
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Я. аш-Шахрани
90'
+6
Травма
Я. аш-Шахрани
90'
+1
Желтая карточка
М. аль-Уваис
88'
Желтая карточка
Н. Аль-Абед
88'
Замена
Х. Асири
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
88'
Замена
А. Аль-Амри
️️️️
Н. Аль-Абед
82'
Желтая карточка
С. Абдулхамид
79'
Желтая карточка
С. Аль-Давсари
78'
Замена
С. Аль-Ганнам
️️️️
С. Аль-Шехри
75'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
Замена
М. Акунья
️️️️
Н. Тальяфико
70'
67'
Желтая карточка
А. Аль-Малки
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Л. Паредес
59'
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Гомес
59'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
К. Ромеро
59'
53'
ГОЛ! 1:2!
С. Аль-Давсари
48'
ГОЛ! 1:1!
С. Аль-Шехри
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
45'
+3
Замена
Н. Аль-Абед
️️️️
С. Аль-Фараж
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
17
Алехандро Гомес
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
23
Мохамед Канно
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Салем Аль-Давсари
АП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
5
Абдулла Маду
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
18
Наваф Аль-Абед
ПЗ
23
Али Аль-Хассан
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
14
Абдуллах Утаиф
ОП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
25
Хайтам Асири
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ди Мария
10
Месси
17
Гомес
22
Мартинес
4-3-1-2
21
аль-Уваис
12
Абдулхамид
5
Тамбакти
5
аль-Булеахи
13
аш-Шахрани
23
Канно
7
Аль-Фараж
8
Аль-Малки
10
Аль-Давсари
11
Аль-Шехри
9
Аль-Бурайкан
5
Паредес
8
Фернандес
8
Фернандес
5
Паредес
3
Тальяфико
8
Акунья
8
Акунья
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
6
Мартинес
13
Ромеро
17
Гомес
9
Альварес
9
Альварес
17
Гомес
Аль-Абед
4
Аль-Амри
4
Аль-Амри
Аль-Абед
11
Аль-Шехри
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
11
Аль-Шехри
13
аш-Шахрани
6
аль-Брейк
6
аль-Брейк
13
аш-Шахрани
7
Аль-Фараж
18
Аль-Абед
18
Аль-Абед
7
Аль-Фараж
9
Аль-Бурайкан
25
Асири
25
Асири
9
Аль-Бурайкан
Остались в запасе
Аргентина
Саудовская Аравия
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
16
Сами Аль-Наджеи
АП
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Абдулла Маду
ЦЗ
23
Али Аль-Хассан
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
14
Абдуллах Утаиф
ОП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
16
Сами Аль-Наджеи
АП
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Абдулла Маду
ЦЗ
23
Али Аль-Хассан
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
14
Абдуллах Утаиф
ОП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ЦП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Аргентина - Саудовская Аравия
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
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