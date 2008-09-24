Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2008
сентябрь 2008
Кубок Французской Лиги (2008/2009), 1/16 финала
Монако
0 : 1
ПСЖ
Матч завершен
Монпелье
2 : 2
Лилль
Матч завершен
Метц
3 : 1
Труа
Матч завершен
Сошо
1 : 0
Марсель
Матч завершен
Лорьян
0 : 3
Ланс
Матч завершен
Ренн
2 : 2
Ле Ман
Матч завершен
Гренобль
2 : 3
Нанси
Матч завершен
Генгам
4 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
Гавр
3 : 1
Матч завершен
Россия. Кубок (2008/2009), 1/8 финала
Томь
2 : 2
Волга
Матч завершен
Москва
3 : 0
Ахмат
Матч завершен
Крылья Советов
0 : 2
Сибирь
Матч завершен
Локомотив
1 : 0
Витязь
Матч завершен
Шинник
1 : 2
Спартак
Матч завершен
Рубин
0 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
ЦСКА
1 : 0
Балтика
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 4 тур
Вильярреал
2 : 0
Расинг
Матч завершен
Осасуна
0 : 0
Депортиво
Матч завершен
Барселона
3 : 2
Бетис
Матч завершен
Хетафе
1 : 2
Атлетико
Матч завершен
Реал
7 : 1
Спортинг
Матч завершен
Севилья
2 : 0
Эспаньол
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 4 тур
Наполи
2 : 1
Палермо
Матч завершен
Реджо-ди-Калабрия
1 : 2
Милан
Матч завершен
Сиена
0 : 0
Сампдория
Матч завершен
Аталанта
1 : 0
Кальяри
Матч завершен
Болонья
0 : 3
Удинезе
Матч завершен
Кьево
1 : 1
Торино
Матч завершен
Дженоа
3 : 1
Рома
Матч завершен
Интер
1 : 0
Лечче
Матч завершен
Ювентус
1 : 1
Катания
Матч завершен
Лацио
3 : 0
Фиорентина
Матч завершен
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Брайтон
2 : 2
Манчестер Сити
Матч завершен
Астон Вилла
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Ипсвич Таун
1 : 4
Уиган Атлетик
Матч завершен
Блэкберн
1 : 0
Эвертон
Матч завершен
Ньюкасл
1 : 2
Тоттенхэм
Матч завершен
Портсмут
0 : 4
Челси
Матч завершен
Германия. Кубок (2008/2009), 1/16 финала
Киккерс
0 : 2
Карлсруэ
Матч завершен
Вехен
1 : 0
Алемания
Матч завершен
Боруссия Д
2 : 1
Герта
Матч завершен
Гамбург
2 : 0
Бохум
Матч завершен
Обернеуланд
0 : 7
Вольфсбург
Матч завершен
1 : 0
ФСВ Франкфурт
Матч завершен
Штутгарт
2 : 0
Арминия
Матч завершен
Бавария
2 : 0
Нюрнберг
Матч завершен
Фрайбург
3 : 1
Хоффенхайм
Матч завершен