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Расписание матчей 24-09-2008

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
октябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Кубок Французской Лиги (2008/2009), 1/16 финала
24 сентября, 19:00
Монако
0 : 1
ПСЖ
Матч завершен
24 сентября, 21:00
Монпелье
2 : 2
Лилль
Матч завершен
24 сентября, 22:00
Метц
3 : 1
Труа
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Сошо
1 : 0
Марсель
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Лорьян
0 : 3
Ланс
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Ренн
2 : 2
Ле Ман
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Гренобль
2 : 3
Нанси
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Генгам
4 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Гавр
3 : 1
Матч завершен
Россия. Кубок (2008/2009), 1/8 финала Таблица
24 сентября, 15:00
Томь
2 : 2
Волга
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Москва
3 : 0
Ахмат
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Крылья Советов
0 : 2
Сибирь
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Локомотив
1 : 0
Витязь
Матч завершен
24 сентября, 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак
Матч завершен
24 сентября, 19:00
Рубин
0 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
24 сентября, 19:00
ЦСКА
1 : 0
Балтика
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 4 тур Таблица
24 сентября, 22:00
Вильярреал
2 : 0
Расинг
Матч завершен
24 сентября, 22:00
Осасуна
0 : 0
Депортиво
Матч завершен
24 сентября, 22:00
Барселона
3 : 2
Бетис
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Хетафе
1 : 2
Атлетико
Матч завершен
24 сентября, 23:55
Реал
7 : 1
Спортинг
Матч завершен
24 сентября, 23:55
Севилья
2 : 0
Эспаньол
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 4 тур Таблица
24 сентября, 22:30
Наполи
2 : 1
Палермо
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Реджо-ди-Калабрия
1 : 2
Милан
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Сиена
0 : 0
Сампдория
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Аталанта
1 : 0
Кальяри
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Болонья
0 : 3
Удинезе
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Кьево
1 : 1
Торино
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Дженоа
3 : 1
Рома
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Интер
1 : 0
Лечче
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Ювентус
1 : 1
Катания
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Лацио
3 : 0
Фиорентина
Матч завершен
Кубок Английской лиги (2008/2009)
24 сентября, 00:00
Брайтон
2 : 2
Манчестер Сити
Матч завершен
24 сентября, 00:00
Астон Вилла
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
24 сентября, 00:00
Ипсвич Таун
1 : 4
Уиган Атлетик
Матч завершен
24 сентября, 00:00
Блэкберн
1 : 0
Эвертон
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Ньюкасл
1 : 2
Тоттенхэм
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Портсмут
0 : 4
Челси
Матч завершен
Германия. Кубок (2008/2009), 1/16 финала
24 сентября, 21:00
Киккерс
0 : 2
Карлсруэ
Матч завершен
24 сентября, 21:00
Вехен
1 : 0
Алемания
Матч завершен
24 сентября, 21:00
Боруссия Д
2 : 1
Герта
Матч завершен
24 сентября, 21:00
Гамбург
2 : 0
Бохум
Матч завершен
24 сентября, 21:30
Обернеуланд
0 : 7
Вольфсбург
Матч завершен
24 сентября, 22:30
1 : 0
ФСВ Франкфурт
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Штутгарт
2 : 0
Арминия
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Бавария
2 : 0
Нюрнберг
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Фрайбург
3 : 1
Хоффенхайм
Матч завершен
Россия
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