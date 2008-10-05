сентябрь 2008
октябрь 2008
Россия. Первый дивизион 2008, 37 тур
5 октября, воскресенье
13:00
Матч завершен
5 октября, воскресенье
15:30
Матч завершен
5 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
5 октября, воскресенье
18:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига 2008, 24 тур
5 октября, воскресенье
13:00
Матч завершен
5 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 7 тур
5 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
5 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 6 тур
5 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
5 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 10 тур
Франция. Лига 1 (2008/2009), 8 тур
Испания. Примера (2008/2009), 6 тур
5 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
5 октября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 7 тур
5 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
5 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен