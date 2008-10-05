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    Расписание матчей 05-10-2008

    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 37 тур
    5 октября, воскресенье
    13:00
    Спортакадемклуб
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    15:30
    Анжи
    0:0
    Новокузнецк
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    16:00
    СКА
    0:0
    Сибирь
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Витязь
    1:0
    Носта
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:30
    Алания
    1:2
    Торпедо
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:30
    Машук-КМВ
    2:1
    Балтика
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Волга
    0:2
    Ростов
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    КАМАЗ
    3:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Кубань (ЛФЛ)
    2:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:30
    Черноморец
    3:0
    Звезда
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Салют
    3:1
    Урал
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига 2008, 24 тур
    5 октября, воскресенье
    13:00
    Амкар-Пермь
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    15:15
    Химки
    1:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    16:00
    Спартак
    0:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Зенит
    8:1
    Луч
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Москва
    2:1
    Шинник
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 7 тур
    5 октября, воскресенье
    16:30
    Вест Хэм
    1:3
    Болтон
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Челси
    2:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Манчестер Сити
    2:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Портсмут
    2:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    0:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Эвертон
    2:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2008/2009), 6 тур
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    4:2
    Сампдория
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Кьево
    0:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    3:2
    Наполи
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Ювентус
    1:2
    Палермо
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Реджо-ди-Калабрия
    1:1
    Катания
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Сиена
    1:0
    Рома
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    22:30
    Кальяри
    0:0
    Милан
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 10 тур
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Черноморец
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    18:00
    Металлург
    1:0
    Металлист
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 8 тур
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Ренн
    3:0
    Лион
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    2:0
    Монако
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    23:00
    Нанси
    1:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2008/2009), 6 тур
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    0:2
    Спортинг
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Осасуна
    0:1
    Расинг
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Депортиво
    1:0
    Нумансия
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Севилья
    4:0
    Атлетик
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    2:2
    Альмерия
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Рекреативо
    0:4
    Малага
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    21:00
    Вальядолид
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    23:00
    Реал
    2:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 7 тур
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Шальке-04
    2:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Боруссия
    1:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    5 октября, воскресенье
    19:00
    Энерги
    1:2
    Гамбург
    Матч завершен
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