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Расписание матчей 29-11-2008

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
октябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
ноябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
декабрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 15 тур Таблица
29 ноября, 18:00
Астон Вилла
0 : 0
Фулхэм
Матч завершен
29 ноября, 18:00
Мидлсбро
0 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
29 ноября, 18:00
Сток Сити
1 : 1
Халл Сити
Матч завершен
29 ноября, 18:00
Сандерленд
1 : 4
Болтон
Матч завершен
29 ноября, 18:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Вест Бромвич
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 13 тур Таблица
29 ноября, 22:00
Хетафе
3 : 1
Реал
Матч завершен
29 ноября, 23:55
Севилья
0 : 3
Барселона
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 14 тур Таблица
29 ноября, 20:00
Катания
1 : 1
Лечче
Матч завершен
29 ноября, 22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 15 тур Таблица
29 ноября, 17:30
Вердер
5 : 0
Айнтрахт
Матч завершен
29 ноября, 17:30
Байер
0 : 2
Бавария
Матч завершен
29 ноября, 17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
Матч завершен
29 ноября, 17:30
Боруссия М
1 : 3
Энерги
Матч завершен
29 ноября, 17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Арминия
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 16 тур Таблица
29 ноября, 21:00
Осер
0 : 1
Монако
Матч завершен
29 ноября, 21:00
Гавр
0 : 2
Нант
Матч завершен
29 ноября, 21:00
Ле Ман
2 : 0
Кан
Матч завершен
29 ноября, 21:00
Лилль
1 : 1
Лорьян
Матч завершен
29 ноября, 21:00
Лион
0 : 0
Валансьен
Матч завершен
29 ноября, 23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
Матч завершен
Англия. Кубок (2008/2009)
29 ноября, 00:00
Лестер
3 : 2
Дагенхэм энд Редбридж
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Брэдфорд Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Форест Грин
2 : 0
Рочдейл
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Торки Юнайтед
2 : 0
Оксфорд
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Миллуолл
3 : 0
Олдершот
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Флитвуд
2 : 3
Хартлпул Юнайтед
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Сканторп Юнайтед
4 : 0
Алфретон
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Иствуд
2 : 0
Уиком Уондерерс
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Киддерминстер
2 : 0
Матч завершен
29 ноября, 00:00
0 : 2
Карлайл Юнайтед
Матч завершен
29 ноября, 00:00
Саутенд Юнайтед
3 : 1
Лутон Таун
Матч завершен
29 ноября, 22:45
Борнмут
0 : 0
Блис Спартанс
Матч завершен
29 ноября, 22:45
Гиллинхэм
0 : 0
Стокпорт Каунти
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 17 тур Таблица
29 ноября, 14:00
Заря
0 : 2
Ворскла
Матч завершен
29 ноября, 17:00
2 : 1
Мариуполь
Матч завершен
29 ноября, 18:00
Кривбасс
1 : 0
Арсенал
Матч завершен
29 ноября, 19:00
ФК Харьков
0 : 2
Металлург
Матч завершен
Россия
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