Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2008
ноябрь 2008
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 15 тур
Астон Вилла
0 : 0
Фулхэм
Матч завершен
Мидлсбро
0 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Сток Сити
1 : 1
Халл Сити
Матч завершен
Сандерленд
1 : 4
Болтон
Матч завершен
Уиган Атлетик
2 : 1
Вест Бромвич
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 13 тур
Хетафе
3 : 1
Реал
Матч завершен
Севилья
0 : 3
Барселона
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 14 тур
Катания
1 : 1
Лечче
Матч завершен
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 15 тур
Вердер
5 : 0
Айнтрахт
Матч завершен
Байер
0 : 2
Бавария
Матч завершен
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
Матч завершен
Боруссия М
1 : 3
Энерги
Матч завершен
Хоффенхайм
3 : 0
Арминия
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 16 тур
Осер
0 : 1
Монако
Матч завершен
Гавр
0 : 2
Нант
Матч завершен
Ле Ман
2 : 0
Кан
Матч завершен
Лилль
1 : 1
Лорьян
Матч завершен
Лион
0 : 0
Валансьен
Матч завершен
Сошо
0 : 0
Бордо
Матч завершен
Англия. Кубок (2008/2009)
Лестер
3 : 2
Дагенхэм энд Редбридж
Матч завершен
Брэдфорд Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Матч завершен
Форест Грин
2 : 0
Рочдейл
Матч завершен
Торки Юнайтед
2 : 0
Оксфорд
Матч завершен
Миллуолл
3 : 0
Олдершот
Матч завершен
Флитвуд
2 : 3
Хартлпул Юнайтед
Матч завершен
Сканторп Юнайтед
4 : 0
Алфретон
Матч завершен
Иствуд
2 : 0
Уиком Уондерерс
Матч завершен
Киддерминстер
2 : 0
Матч завершен
0 : 2
Карлайл Юнайтед
Матч завершен
Саутенд Юнайтед
3 : 1
Лутон Таун
Матч завершен
Борнмут
0 : 0
Блис Спартанс
Матч завершен
Гиллинхэм
0 : 0
Стокпорт Каунти
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 17 тур
Заря
0 : 2
Ворскла
Матч завершен
2 : 1
Мариуполь
Матч завершен
Кривбасс
1 : 0
Арсенал
Матч завершен
ФК Харьков
0 : 2
Металлург
Матч завершен