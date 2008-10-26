сентябрь 2008
октябрь 2008
Россия. Премьер-лига 2008, 26 тур
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 9 тур
26 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
26 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 8 тур
26 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
26 октября, воскресенье
22:30
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 12 тур
Франция. Лига 1 (2008/2009), 10 тур
Испания. Примера (2008/2009), 8 тур
26 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
26 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
26 октября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 9 тур