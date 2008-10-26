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    Расписание матчей 26-10-2008

    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2008, 26 тур
    26 октября, воскресенье
    12:45
    Амкар-Пермь
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    15:00
    Томь
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:30
    Москва
    0:0
    Сатурн
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 9 тур
    26 октября, воскресенье
    16:30
    Челси
    0:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Манчестер Сити
    3:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    2:0
    Болтон
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    18:00
    Уиган Атлетик
    0:4
    Астон Вилла
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Вест Хэм
    0:2
    Арсенал
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    20:00
    Портсмут
    1:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2008/2009), 8 тур
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    0:1
    Милан
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    2:0
    Кьево
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Интер
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Лацио
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Реджо-ди-Калабрия
    2:0
    Лечче
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    2:0
    Болонья
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    3:1
    Рома
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    22:30
    Палермо
    1:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 12 тур
    26 октября, воскресенье
    17:00
    ФК Харьков
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Металлург
    0:2
    Металлист
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 10 тур
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Нанси
    1:1
    Сошо
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    0:2
    Гренобль
    Матч завершен
    Испания. Примера (2008/2009), 8 тур
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    3:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Депортиво
    0:3
    Спортинг
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    2:1
    Расинг
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Севилья
    0:1
    Малага
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Рекреативо
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    21:00
    Вильярреал
    4:4
    Атлетико
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 9 тур
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Штутгарт
    2:0
    Бохум
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Боруссия
    1:1
    Герта
    Матч завершен
    26 октября, воскресенье
    19:00
    Хоффенхайм
    3:0
    Гамбург
    Матч завершен
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