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август 2008
сентябрь 2008
Кубок Французской Лиги (2008/2009), 1/16 финала
3 : 3
Валансьен
Матч завершен
Булонь
1 : 3
Ницца
Матч завершен
Бастия
0 : 1
Шатору
Матч завершен
Кретель
1 : 0
Нант
Матч завершен
Осер
1 : 1
Тулуза
Матч завершен
Россия. Кубок (2008/2009), 1/8 финала
Динамо
2 : 0
СКА
Матч завершен
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Арсенал
6 : 0
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
Бернли
1 : 0
Фулхэм
Матч завершен
Лидс
3 : 2
Хартлпул Юнайтед
Матч завершен
Ротерхэм
3 : 1
Саутгемптон
Матч завершен
Суонси
1 : 0
Кардифф
Матч завершен
Уотфорд
1 : 0
Вест Хэм
Матч завершен
Сандерленд
2 : 2
Нортгемптон Таун
Матч завершен
Сток Сити
2 : 2
Рединг
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
Германия. Кубок (2008/2009), 1/16 финала
Эрцгебирге
1 : 2
Вердер
Матч завершен
Энерги
3 : 0
Боруссия М
Матч завершен
Майнц
3 : 1
Кельн
Матч завершен
Айнтрахт
1 : 2
Ганза
Матч завершен
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
Матч завершен
Мюнхен 1860
0 : 0
Дуйсбург
Матч завершен
Аугсбург
0 : 2
Байер
Матч завершен