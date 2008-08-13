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июль 2008
август 2008
Россия. Премьер-лига 2008, 7 тур
Зенит
3 : 1
Ахмат
Матч завершен
Лига Чемпионов (2008/2009), 4 раунд
Спартак
1 : 4
Динамо
Матч завершен
Шахтер
2 : 0
Динамо
Матч завершен
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Ковентри
3 : 1
Олдершот
Матч завершен
Ноттингем Форест
4 : 0
Моркамб
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Порт Вейл
Матч завершен
Уиком Уондерерс
0 : 4
Бирмингем Сити
Матч завершен
Олимпиада 2008. группа B, 3 тур
Нигерия (олимп.)
2 : 1
Матч завершен
Голландия (олимп.)
1 : 0
Матч завершен
Олимпиада 2008. группа D, 3 тур
0 : 0
Италия (олимп.)
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Олимпиада 2008. группа A, 3 тур
1 : 0
Австралия (мол.)
Матч завершен
2 : 0
Сербия (олимп.)
Матч завершен
Олимпиада 2008. группа C, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
Новая Зеландия (мол)
0 : 1
Матч завершен