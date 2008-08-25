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    Расписание матчей 25-08-2008

    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2008/2009), 1 раунд
    25 августа, понедельник
    00:30
    Мелилья
    2:1
    Сеута
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 2 тур
    25 августа, понедельник
    23:00
    Портсмут
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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