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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мелилья - Сеута
Мелилья - Сеута: обзор матча 25 августа 2008
Мелилья
25.08.2008, понедельник, 00:30
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Сеута
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мелилья - Сеута
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мелилья
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мелилья
1 : 2
07.12.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Наксари
1 : 2
01.11.2023
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал
6 : 1
06.12.2018
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мелилья
0 : 4
31.10.2018
Реал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2 : 1
28.11.2012
Мелилья
Сеута
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 9 тур
Сеута
1 : 2
10.10.2026
Сабадель
Информация о матче
Стадион:
Альфонсо Мурубе
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Мелилья
Сеута
Севикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
2 сентября
4
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Сеуту» (5:0) из 3-го дивизиона, у Левандовского дубль
2023.01.19 23:51
За две недели «Барселона» пролетит почти 14 тысяч км, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?
2023.01.19 15:05
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2023.01.07 17:56
Кубок Испании. «Реал» забил шесть голов «Мелилье» и вышел в 1/8 финала
2018.12.06 20:36
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Солари: «Реал» должен показать яйца в матче с «Мелильей»
2018.10.30 17:12
12
Севикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
2 сентября
4
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Сеуту» (5:0) из 3-го дивизиона, у Левандовского дубль
2023.01.19 23:51
За две недели «Барселона» пролетит почти 14 тысяч км, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?
2023.01.19 15:05
2
«Впервые «Барселоне» повезло». Хави – о жеребьевке 1/8 финала Кубка Испании
2023.01.07 17:56
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