Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 19-07-2008

    июнь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2008, 14 тур
    19 июля, суббота
    16:00
    Локомотив
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
    19 июля, суббота
    16:00
    Томь
    3:1
    Химки
    Матч завершен
    19 июля, суббота
    19:00
    Спартак-Нальчик
    1:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    19 июля, суббота
    20:00
    Зенит
    2:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 1 тур
    19 июля, суббота
    18:00
    Металлург
    1:0
    Карпаты
    Матч завершен
    19 июля, суббота
    20:00
    Динамо
    2:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    19 июля, суббота
    20:00
    Кривбасс
    1:0
    Металлург
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11