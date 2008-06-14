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    Расписание матчей 14-06-2008

    май 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 17 тур
    14 июня, суббота
    00:00
    Ростов
    5:0
    Волга
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    12:00
    СКА-Хабаровск
    1:2
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    13:30
    Звезда
    1:2
    Черноморец
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    14:30
    Новокузнецк
    1:1
    Анжи
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    15:00
    Динамо
    3:1
    Спортакадемклуб
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    15:00
    Урал
    2:0
    Салют
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    16:00
    Динамо Бр
    1:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    16:00
    Сибирь
    1:1
    СКА
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    17:00
    Торпедо
    2:2
    Алания
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    19:00
    Балтика
    3:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2008, 2 тур, группа D
    14 июня, суббота
    20:00
    Швеция
    1:2
    Испания
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    22:45
    Греция
    0:1
    Россия
    Матч завершен
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