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    Расписание матчей 29-07-2008

    июнь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 24 тур
    29 июля, вторник
    00:00
    Машук-КМВ
    0:1
    Волга
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    15:30
    Динамо
    0:1
    Новокузнецк
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    16:00
    Сибирь
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    17:00
    Спортакадемклуб
    1:1
    Черноморец
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    17:00
    Урал
    0:1
    Балтика
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    18:00
    СКА
    4:1
    Звезда
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    18:00
    Носта
    2:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    18:00
    Витязь
    0:1
    Ростов
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    18:30
    Анжи
    1:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    19:00
    Алания
    0:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    29 июля, вторник
    19:00
    Салют
    3:2
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
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