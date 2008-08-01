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    Расписание матчей 01-08-2008

    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок РЖД 2008, Финал
    1 августа, пятница
    19:00
    Милан
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    1 августа, пятница
    21:15
    Локомотив
    1:1
    (5:4)п
    Челси
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 3 тур
    1 августа, пятница
    20:00
    Черноморец
    3:0
    Карпаты
    Матч завершен
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