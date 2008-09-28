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    Расписание матчей 28-09-2008

    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 36 тур
    28 сентября, воскресенье
    00:00
    Балтика
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:2
    Алания
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    14:00
    Новокузнецк
    2:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    15:00
    Урал
    2:0
    Спортакадемклуб
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    15:00
    Носта
    4:0
    СКА
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    16:00
    Сибирь
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    16:00
    Витязь
    1:0
    Салют
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    18:00
    Динамо Бр
    1:2
    Черноморец
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    18:30
    Торпедо
    1:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    20:00
    Ростов
    1:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига 2008, 23 тур
    28 сентября, воскресенье
    15:00
    Сатурн
    0:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    18:00
    Рубин
    0:1
    Москва
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    20:15
    Ахмат
    1:0
    Химки
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 6 тур
    28 сентября, воскресенье
    16:30
    Портсмут
    2:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Уиган Атлетик
    2:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2008/2009), 5 тур
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Катания
    1:0
    Кьево
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Лечче
    2:0
    Кальяри
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    1:0
    Реджо-ди-Калабрия
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Рома
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:3
    Лацио
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    2:1
    Сиена
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    22:30
    Милан
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 9 тур
    28 сентября, воскресенье
    17:00
    Заря
    1:0
    Карпаты
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    18:00
    Мариуполь
    2:1
    Арсенал
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    20:00
    Днепр
    1:2
    Металлург
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 7 тур
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Монако
    0:2
    Лилль
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Валансьен
    0:1
    Тулуза
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    23:00
    Бордо
    1:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2008/2009), 5 тур
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Расинг
    1:2
    Мальорка
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    0:0
    Осасуна
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Атлетик
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    1:0
    Рекреативо
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Малага
    2:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    21:00
    Валенсия
    4:2
    Депортиво
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    23:00
    Атлетико
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 6 тур
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Айнтрахт
    1:1
    Арминия
    Матч завершен
    28 сентября, воскресенье
    19:00
    Карлсруэ
    2:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
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