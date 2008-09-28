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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сиена
Удинезе - Сиена: обзор матча 28 сентября 2008
Удинезе
28.09.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Удинезе - Сиена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Марелли
(Комо)
Стадион:
Удинезе Арена
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