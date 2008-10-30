Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Клубный ЧМ
Календарь
Результаты
Статистика
Команды
КАН
Основное
Календарь
Результаты
Таблица
Статистика
Сборные
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Календарь игр
Популярные турниры
РПЛ
Первая лига
Кубок России
АПЛ
Бундеслига
Примера
Серия А
Лига 1
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Саудовская Аравия
Все турниры
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2 лига Лига А. "Золото"
2 лига Лига А "Серебро"
2 лига Лига Б Группа 1
2 лига Лига Б Группа 2
2 лига Лига Б Группа 3
2 лига Лига Б Группа 4
МФЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Клубный ЧМ
Лига чемпионов АФК
Англия
АПЛ
Чемпионшип
Лига 1
Лига 2
Национальная лига
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Показать еще
Главная
Футбол онлайн
2008-10-30
Расписание матчей 30-10-2008
Все матчи
Онлайн
Завершенные
Важные
Избранные
27
ср
28
Вчера
29
Сегодня
30
Завтра
31
вс
сентябрь 2008
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
октябрь 2008
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
ноябрь 2008
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Предыдущий день
Следующий день
Матчей пока что нет
Испания. Кубок (2008/2009)
30 октября, 00:00
Реал Унион
3 : 2
Реал
Матч завершен
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
На страницу матча