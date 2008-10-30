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Расписание матчей 30-10-2008

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сентябрь 2008
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Испания. Кубок (2008/2009)
30 октября, 00:00
Реал Унион
3 : 2
Реал
Матч завершен
Россия
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