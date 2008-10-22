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    Расписание матчей 22-10-2008

    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 4 тур
    22 октября, среда
    20:30
    Айнтрахт
    2:1
    Карлсруэ
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 3 тур, группа A
    22 октября, среда
    22:45
    Бордо
    1:0
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    Челси
    1:0
    Рома
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 3 тур, группа B
    22 октября, среда
    22:45
    Интер
    1:0
    Анортосис
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    Панатинаикос
    2:2
    Вердер
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 3 тур, группа C
    22 октября, среда
    22:45
    Шахтер
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    Базель
    0:5
    Барселона
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 3 тур, группа D
    22 октября, среда
    22:45
    Атлетико
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    22 октября, среда
    22:45
    ПСВ
    2:0
    Марсель
    Матч завершен
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