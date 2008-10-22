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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Рома
Челси - Рома: обзор матча 22 октября 2008
Челси
22.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
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Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрис Бозацидис
Димитрис Сараидарис (оба - Греция)
Делегат:
Рене Эберле (Швейцария)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
41814 из 41837 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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