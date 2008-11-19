Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 19-11-2008

    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2008
    19 ноября, среда
    19:00
    Эстония
    1:0
    Молдавия
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    20:00
    Кипр
    2:1
    Белоруссия
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    21:00
    Украина
    1:0
    Норвегия
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    21:30
    Румыния
    2:1
    Грузия
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    22:15
    Греция
    1:1
    Италия
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    22:15
    Дания
    0:1
    Уэльс
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    22:45
    Германия
    1:2
    Англия
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    22:45
    Нидерланды
    3:1
    Швеция
    Матч завершен
    19 ноября, среда
    23:00
    Шотландия
    0:1
    Аргентина
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, 1 тур, группа 3
    19 ноября, среда
    22:30
    Сан-Марино
    0:3
    Чехия
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11