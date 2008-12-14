Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
ноябрь 2008
декабрь 2008
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 17 тур
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл
Матч завершен
Челси
1 : 1
Вест Хэм
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 15 тур
Альмерия
1 : 1
Расинг
Матч завершен
Атлетик
3 : 0
Спортинг
Матч завершен
Малага
2 : 0
Нумансия
Матч завершен
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
Матч завершен
Рекреативо
1 : 0
Осасуна
Матч завершен
Хетафе
4 : 1
Мальорка
Матч завершен
Севилья
1 : 0
Вильярреал
Матч завершен
Атлетико
2 : 0
Бетис
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 16 тур
Фиорентина
2 : 0
Катания
Матч завершен
Дженоа
1 : 1
Аталанта
Матч завершен
Интер
4 : 2
Кьево
Матч завершен
Палермо
2 : 0
Сиена
Матч завершен
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
Матч завершен
Рома
3 : 2
Кальяри
Матч завершен
Удинезе
3 : 3
Лацио
Матч завершен
Ювентус
4 : 2
Милан
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 17 тур
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 18 тур
Гавр
1 : 3
Лорьян
Матч завершен
Ницца
0 : 1
Лилль
Матч завершен
Лион
0 : 0
Марсель
Матч завершен
Франция. Кубок (2008/2009), 8 тур
Монпелье
0 : 0
Матч завершен