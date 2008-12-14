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Расписание матчей 14-12-2008

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
ноябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
декабрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
январь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 17 тур Таблица
14 декабря, 16:30
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл
Матч завершен
14 декабря, 19:00
Челси
1 : 1
Вест Хэм
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 15 тур Таблица
14 декабря, 19:00
Альмерия
1 : 1
Расинг
Матч завершен
14 декабря, 19:00
Атлетик
3 : 0
Спортинг
Матч завершен
14 декабря, 19:00
Малага
2 : 0
Нумансия
Матч завершен
14 декабря, 19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
Матч завершен
14 декабря, 19:00
Рекреативо
1 : 0
Осасуна
Матч завершен
14 декабря, 19:00
Хетафе
4 : 1
Мальорка
Матч завершен
14 декабря, 21:00
Севилья
1 : 0
Вильярреал
Матч завершен
14 декабря, 23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 16 тур Таблица
14 декабря, 17:00
Фиорентина
2 : 0
Катания
Матч завершен
14 декабря, 17:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
Матч завершен
14 декабря, 17:00
Интер
4 : 2
Кьево
Матч завершен
14 декабря, 17:00
Палермо
2 : 0
Сиена
Матч завершен
14 декабря, 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
Матч завершен
14 декабря, 17:00
Рома
3 : 2
Кальяри
Матч завершен
14 декабря, 17:00
Удинезе
3 : 3
Лацио
Матч завершен
14 декабря, 22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 17 тур Таблица
14 декабря, 19:00
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 18 тур Таблица
14 декабря, 19:00
Гавр
1 : 3
Лорьян
Матч завершен
14 декабря, 19:00
Ницца
0 : 1
Лилль
Матч завершен
14 декабря, 23:00
Лион
0 : 0
Марсель
Матч завершен
Франция. Кубок (2008/2009), 8 тур
14 декабря, 18:00
Монпелье
0 : 0
Матч завершен
Россия
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