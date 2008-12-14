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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Сампдория
Реджо-ди-Калабрия - Сампдория: обзор матча 14 декабря 2008
Реджо-ди-Калабрия
14.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Сампдория
75'
К. Беллуччи
81'
М. Падалино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Сампдория
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
П. Аккарди
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
А. Коста
Замена
Б. Форнароли
️️️️
К. Беллуччи
ГОЛ! 0:2!
М. Падалино
Желтая карточка
Б. Корради
ГОЛ! 0:1!
К. Беллуччи
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Ф. Коцца
Желтая карточка
М. Ланцаро
Желтая карточка
П. Саммарко
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Д. Дессена
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
Ф. Коцца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
30
Андреа Кампаньоло
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Франческо Коцца
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
5
Франческо Косенца
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Сампдория
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
4-2-3
30
Кампаньоло
5
Ланцаро
8
Чирилло
33
Сантос
21
Коста
14
Кармона
8
Баррето
9
Корради
20
Бриенца
10
Коцца
4-3-2
83
Миранте
17
Луккини
20
Аккарди
5
Гастальделло
3
Циглер
4
Падалино
27
Дессена
23
Саммарко
99
Кассано
20
Беллуччи
10
Коцца
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
10
Коцца
21
Коста
9
Чераволо
9
Чераволо
21
Коста
20
Беллуччи
10
Форнароли
10
Форнароли
20
Беллуччи
20
Аккарди
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
20
Аккарди
27
Дессена
18
Станкявичус
18
Станкявичус
27
Дессена
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Сампдория
5
Франческо Косенца
ЦЗ
26
Пьетро Марино
ВР
20
Антонино Барилла
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
5
Франческо Косенца
ЦЗ
26
Пьетро Марино
ВР
20
Антонино Барилла
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Оресте Гранилло
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