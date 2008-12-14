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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Ньюкасл
Портсмут - Ньюкасл: обзор матча 14 декабря 2008
Портсмут
14.12.2008, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Ньюкасл
51'
М. Оуэн
77'
О. Мартинс
89'
Д. Гатри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Ньюкасл
ГОЛ! 0:3!
Д. Гатри
Пас отдал
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Д. Дефо
Желтая карточка
Ш. Дэйвис
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
Д. Джеймс
ГОЛ! 0:2!
О. Мартинс
Пас отдал
Х. Энрике
Замена
Н. Кану
️️️️
Р. Хьюз
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
ГОЛ! 0:1!
М. Оуэн
Пас отдал
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
С. Дистен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
27
Шон Дэйвис
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
0
Никки Батт
ЦП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
10
Майкл Оуэн
(К)
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
4
Бисан Лаурен
ЦЗ
4
Педру Мендеш
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
18
Марк Видука
ЦФ
4-3-2
1
Джеймс
39
Бельхадж
5
Кэмпбелл
25
Дистен
3
Памаро
26
Хьюз
19
Кранчар
27
Дэйвис
15
Крауч
9
Дефо
4-4-2
24
Гивен
41
Бейе
4
Бассонг
2
Колоччини
21
Энрике
18
Гутьеррес
23
Гатри
0
Батт
28
Н'Зогбиа
9
Мартинс
10
Оуэн
26
Хьюз
27
Кану
27
Кану
26
Хьюз
9
Мартинс
26
Амеоби
26
Амеоби
9
Мартинс
Остались в запасе
Портсмут
Ньюкасл
4
Бисан Лаурен
ЦЗ
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
4
Педру Мендеш
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
22
Стефен Харпер
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ПП
18
Марк Видука
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
4
Бисан Лаурен
ЦЗ
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
4
Педру Мендеш
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
22
Стефен Харпер
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ПП
18
Марк Видука
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Портсмут - Ньюкасл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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