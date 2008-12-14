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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 14 декабря 2008
Интер
14.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
4 : 2
Завершен
Кьево
5'
Максвелл
47'
Д. Станкович
79'
З. Ибрагимович
88'
З. Ибрагимович
51'
С. Пеллисьер
66'
С. Бентивольо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
ГОЛ! 4:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Д. Станкович
Вторая желтая
С. Мореро
ГОЛ! 3:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Майкон
Замена
Л. Фигу
️️️️
Максвелл
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ! 2:2!
С. Бентивольо
Пас отдал
А. Мантовани
Замена
М. Балотелли
️️️️
В. Обинна
Замена
М. Эспозито
️️️️
А. Ланджелла
ГОЛ! 2:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
В. Итальяно
ГОЛ! 2:0!
Д. Станкович
Пас отдал
З. Ибрагимович
+1
Желтая карточка
С. Мореро
Желтая карточка
Д. Станкович
+1
Желтая карточка
С. Мунтари
ГОЛ! 1:0!
Максвелл
Пас отдал
Д. Станкович
0'
Замена
️️️️
Лусиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
4
Салли Мунтари
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
7
Микеле Марколини
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
17
Максвелл
2
Кордоба
6
Самуэль
13
Майкон
4
Мунтари
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
5
Станкович
11
Обинна
11
Ибрагимович
4-4-1-1
70
Соррентино
19
Мореро
21
Фрей
33
Йепес
17
Мантовани
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Марколини
23
Ланджелла
77
Итальяно
31
Пеллисьер
17
Максвелл
7
Фигу
7
Фигу
17
Максвелл
4
Мунтари
9
Креспо
9
Креспо
4
Мунтари
11
Обинна
45
Балотелли
45
Балотелли
11
Обинна
23
Ланджелла
0
Эспозито
0
Эспозито
23
Ланджелла
Остались в запасе
Интер
Кьево
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Интер - Кьево
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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