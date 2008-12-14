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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Осасуна
Рекреативо - Осасуна: обзор матча 14 декабря 2008
Рекреативо
14.12.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
84'
А. Колунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рекреативо - Осасуна
Замена
Х. Портильо
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:0!
А. Колунга
Замена
️️️️
Дади
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
С. Арсо
Замена
Х. Герреро
️️️️
М. Рубен
Замена
С. Найяр
️️️️
Х. Фуэго
Замена
Сиси
️️️️
К. Акале
15'
Желтая карточка
Я. Плашил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Канга Акале
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Ойер
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
0
Дади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Рекреативо
13
Роберто
ВР
28
Пабло Оливейра
ЦЗ
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
11
Сиси
АП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
23
Хави Герреро
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
8
Санни
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Кике Сола
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-4-2
13
Риесго
20
Касадо
4
Арсо
13
Моррис
3
Ламас
17
Камуньяс
18
Фуэго
20
Васкес
28
Акале
27
Колунга
15
Рубен
4-1-2-1-1
2
Роберто
3
Аспиликуэта
23
Серхио
2
Фланьо
18
Монреаль
6
Ойер
18
Плашил
10
Пуньяль
14
Фонт
0
Дади
28
Акале
11
Сиси
11
Сиси
28
Акале
18
Фуэго
19
Найяр
19
Найяр
18
Фуэго
15
Рубен
23
Хави Герреро
23
Хави Герреро
15
Рубен
3
Аспиликуэта
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
3
Аспиликуэта
10
Пуньяль
9
Портильо
9
Портильо
10
Пуньяль
Остались в запасе
Рекреативо
Осасуна
28
Мартин Эрсен
ЦФ
28
Пабло Оливейра
ЦЗ
13
Роберто
ВР
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
Главный тренер
Маноло Самбрано
1
Рикарду
ВР
8
Санни
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
28
Мартин Эрсен
ЦФ
28
Пабло Оливейра
ЦЗ
13
Роберто
ВР
21
Торнавака Фернандес Айтор
ЛВ
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
8
Санни
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Рекреативо - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Нуэво Коломбино
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