Кубок Испании. «Севилья», «Осасуна» и «Сарагоса» пробились в 1/8 финала турнира

Во вторник, 21 января, состоялись три матча 1/16 финала Кубка Испании.

Путевки в следующий раунд турнира заработали «Севилья», «Осасуна» и «Сарагоса», победившие «Леванте», «Рекреативо» и «Мальорку» соответственно.

Кубок Испании. 1/16 финала

Рекреативо – Осасуна – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Морсильо, 13; 2:0 – Ронкалья (в свои ворота), 45; 2:1 – Брашанац, 76; 2:2 – Авила, 83; 2:3 – Перес, 111.

Сарагоса – Мальорка – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бланко, 48; 2:0 – Пуадо, 54; 3:0 – Линарес, 75; 3:1 – Фебас, 85.

Севилья – Леванте – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фернандо, 13; 1:1 – Дуарте, 31; 2:1 – Окампос, 46; 3:1 – Торрес, 78.

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании