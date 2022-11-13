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Расписание матчей
Испания. Кубок
Рекреативо - Бургос
Рекреативо - Бургос: обзор матча 13 ноября 2022
Рекреативо
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Бургос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Рекреативо - Бургос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Коломбино
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Бургос
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
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2020.01.22 00:58
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2020.01.22 00:58
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
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