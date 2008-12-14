Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 14 декабря 2008
Лион
14.12.2008, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
Замена
М. М'Бами
️️️️
К. Зиани
Замена
С. Дельгадо
️️️️
С. Гову
Замена
Ш. Каборе
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ж. Макун
️️️️
Жуниньо
Замена
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Желтая карточка
Ж. Тулалан
+1
Желтая карточка
Б. Зенден
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Р. Зубар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
6
Фабио Гроссо
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЛП
19
Жуниньо
ЦП
10
Эдерсон
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
15
Карим Зиани
ЛП
7
Будевейн Зенден
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
17
Жан Макун
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
Марсель
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
19
Модесте М'Бами
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-3-2
1
Льорис
4
Бумсонг
3
Крис
26
Менса
6
Гроссо
28
Тулалан
19
Жуниньо
10
Эдерсон
8
Гову
9
Бензема
4-3-2-1
30
Манданда
21
Боннар
23
Зубар
4
Хилтон
0
Тайво
7
Зенден
27
Цана
15
Зиани
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
14
Коне
19
Жуниньо
17
Макун
17
Макун
19
Жуниньо
8
Гову
19
Дельгадо
19
Дельгадо
8
Гову
8
Бен Арфа
77
Каборе
77
Каборе
8
Бен Арфа
15
Зиани
19
М'Бами
19
М'Бами
15
Зиани
28
Вальбуэна
16
Самасса
16
Самасса
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Реми Веркутр
ВР
40
Антони Мунье
ЦП
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
40
Антони Мунье
ЦП
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Лион - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Лион
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+