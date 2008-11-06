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    Расписание матчей 06-11-2008

    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 44 тур
    6 ноября, четверг
    00:00
    Звезда
    0:3
    Спортакадемклуб
    Тех. поражение
    6 ноября, четверг
    00:00
    КАМАЗ
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    11:00
    СКА-Хабаровск
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    14:00
    Торпедо
    2:4
    Витязь
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    14:00
    Новокузнецк
    3:1
    Сибирь
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    16:00
    Динамо Бр
    1:1
    Салют
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    17:00
    Урал
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    18:00
    Ростов
    2:0
    СКА
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    19:00
    Кубань (ЛФЛ)
    3:0
    Алания
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    19:00
    Черноморец
    3:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    19:30
    Балтика
    0:1
    Носта
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа B
    6 ноября, четверг
    20:00
    Металлист
    0:0
    Герта
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    22:30
    Бенфика
    0:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа C
    6 ноября, четверг
    20:00
    Штутгарт
    2:0
    Партизан
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    22:45
    Стандард
    1:0
    Севилья
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа D
    6 ноября, четверг
    20:00
    Спартак
    1:2
    Удинезе
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    23:00
    Тоттенхэм
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа H
    6 ноября, четверг
    20:15
    Лех
    2:2
    Нанси
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    21:30
    Фейеноорд
    1:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа E
    6 ноября, четверг
    21:45
    Вольфсбург
    5:1
    Херенвен
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    22:45
    Милан
    1:0
    Брага
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа A
    6 ноября, четверг
    22:45
    Расинг
    1:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    22:45
    Манчестер Сити
    3:2
    Твенте
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа F
    6 ноября, четверг
    22:45
    Аякс
    1:0
    Жилина
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    22:45
    Славия
    0:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа G
    6 ноября, четверг
    22:45
    Сент-Этьен
    3:0
    Русенборг
    Матч завершен
    6 ноября, четверг
    23:30
    Валенсия
    1:1
    Копенгаген
    Матч завершен
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