октябрь 2008
ноябрь 2008
Россия. Первый дивизион 2008, 44 тур
6 ноября, четверг
00:00
Тех. поражение
6 ноября, четверг
11:00
Матч завершен
6 ноября, четверг
14:00
Матч завершен
6 ноября, четверг
19:00
Матч завершен
6 ноября, четверг
19:00
Матч завершен
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа B
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа C
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа D
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа H
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа E
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа A
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа F
Кубок УЕФА (2008/2009), 2 тур, группа G
6 ноября, четверг
22:45
Матч завершен
6 ноября, четверг
23:30
Матч завершен