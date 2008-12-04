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    Расписание матчей 04-12-2008

    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок УЕФА (2008/2009), 4 тур, группа E
    4 декабря, четверг
    22:45
    Вольфсбург
    3:2
    Портсмут
    Матч завершен
    4 декабря, четверг
    22:45
    Херенвен
    1:2
    Брага
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 4 тур, группа F
    4 декабря, четверг
    22:45
    Славия
    0:2
    Гамбург
    Матч завершен
    4 декабря, четверг
    22:45
    Астон Вилла
    1:2
    Жилина
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 4 тур, группа G
    4 декабря, четверг
    22:45
    Валенсия
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    4 декабря, четверг
    22:45
    Копенгаген
    1:1
    Русенборг
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 4 тур, группа H
    4 декабря, четверг
    22:45
    Лех
    1:1
    Депортиво
    Матч завершен
    4 декабря, четверг
    22:45
    Нанси
    3:4
    ЦСКА
    Матч завершен
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