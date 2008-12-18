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    Расписание матчей 18-12-2008

    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок УЕФА (2008/2009), 5 тур, группа A
    18 декабря, четверг
    22:45
    ПСЖ
    4:0
    Твенте
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    22:45
    Расинг
    3:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 5 тур, группа B
    18 декабря, четверг
    22:45
    Олимпиакос
    4:0
    Герта
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    22:45
    Бенфика
    0:1
    Металлист
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 5 тур, группа C
    18 декабря, четверг
    22:45
    Сампдория
    1:0
    Севилья
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    22:45
    Штутгарт
    3:0
    Стандард
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2008/2009), 5 тур, группа D
    18 декабря, четверг
    22:45
    НЕК
    2:0
    Удинезе
    Матч завершен
    18 декабря, четверг
    22:45
    Тоттенхэм
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
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