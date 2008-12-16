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    Расписание матчей 16-12-2008

    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Сузуки. Таиланд (2008/2009), 1/2 финала, первый матч
    16 декабря, вторник
    15:00
    Индонезия
    0:1
    Таиланд
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2008/2009)
    16 декабря, вторник
    22:45
    Блис Спартанс
    1:0
    Борнмут
    Матч завершен
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