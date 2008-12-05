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    Расписание матчей 05-12-2008

    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат Украины (2008/2009), 16 тур
    5 декабря, пятница
    19:00
    Мариуполь
    3:4
    Динамо
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 17 тур
    5 декабря, пятница
    21:00
    Бордо
    2:1
    Валансьен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 16 тур
    5 декабря, пятница
    22:30
    Бавария
    2:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
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