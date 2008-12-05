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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Динамо К
Мариуполь - Динамо К: обзор матча 05 декабря 2008
Мариуполь
05.12.2008, пятница, 19:00
Чемпионат Украины, 16 тур
3 : 4
Завершен
Динамо К
63'
И. Кривошеенко (П)
87'
Т. Михалик (АГ)
16'
И. Бангура
23'
А. Милевский
40'
А. Алиев
75'
Т. Гиоане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Динамо К
+1
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Т. Гиоане
Желтая карточка
А. Милевский
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Т. Михалик
Желтая карточка
Р. Зозуля
ГОЛ! 1:4!
Т. Гиоане
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
О. Вукоевич
Замена
Р. Зозуля
️️️️
И. Бангура
Желтая карточка
Д. Воробей
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Кривошеенко
Замена
К. Корреа
️️️️
Р. Еременко
ГОЛ! 0:3!
А. Алиев
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 0:2!
А. Милевский
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Бангура
Пас отдал
Т. Гиоане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
(К)
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
58
Дмитрий Воробей
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
(К)
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Мариуполь
37
Андрей Глущенко
ВР
2
Валентин Нефедов
ЦП
0
Павел Беганский
ЦФ
Динамо К
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
3-2-2-1
99
Шуховцев
24
Чучман
6
Кашевский
6
Кирильчик
4
Мельник
14
Савин
58
Воробей
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
4-3-1-2
31
Богуш
3
Бетао
17
Михалик
15
Диакате
5
Несмачный
26
Еременко
0
Гиоане
5
Вукоевич
88
Алиев
0
Милевский
3
Бангура
26
Еременко
77
Корреа
77
Корреа
26
Еременко
0
Гиоане
6
Морозюк
6
Морозюк
0
Гиоане
3
Бангура
10
Зозуля
10
Зозуля
3
Бангура
Остались в запасе
Мариуполь
Динамо К
2
Валентин Нефедов
ЦП
0
Павел Беганский
ЦФ
37
Андрей Глущенко
ВР
Главный тренер
Александр Ищенко
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
2
Валентин Нефедов
ЦП
0
Павел Беганский
ЦФ
37
Андрей Глущенко
ВР
Остались в запасе
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Мариуполь - Динамо К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:55 (прямая)
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