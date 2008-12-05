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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Валансьен
Бордо - Валансьен: обзор матча 05 декабря 2008
Бордо
05.12.2008, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
35'
М. Шамах
47'
Ф. Кавенаги
43'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Валансьен
Замена
Г. Данич
️️️️
Ж. Саез
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Траоре
Замена
Фернандо
️️️️
М. Шамах
Замена
М. Траоре
️️️️
С. Тьене
Желтая карточка
Ф. Жюрьетти
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кавенаги
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
М. Бишевац
ГОЛ! 1:1!
Г. Пужоль
Желтая карточка
Ж. Одель
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
19'
Желтая карточка
М. Бишевац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
10
Джамель Белмади
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Жонатан Лакур
ЦП
0
Жеованио
ЦП
4-4-2
28
Валверде
0
Жюрьетти
20
Диавара
27
Планюс
21
Шальме
17
Вендел
8
Гуркюфф
7
Траоре
12
Диарра
79
Кавенаги
27
Шамах
3-2-2-3
30
Пеннето
4
Бишевац
3
Абардонадо
5
Рафаэль
25
Матер
29
Тьене
15
Санчес
21
Саез
10
Белмади
28
Пужоль
2
Одель
27
Шамах
6
Фернандо
6
Фернандо
27
Шамах
7
Траоре
94
Гуффран
94
Гуффран
7
Траоре
29
Тьене
13
Траоре
13
Траоре
29
Тьене
4
Бишевац
6
Дюкортью
6
Дюкортью
4
Бишевац
21
Саез
28
Данич
28
Данич
21
Саез
Остались в запасе
Бордо
Валансьен
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Вилли Гронден
ВР
20
Жонатан Лакур
ЦП
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
20
Жонатан Лакур
ЦП
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бордо - Валансьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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