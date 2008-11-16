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    Расписание матчей 16-11-2008

    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2008, 29 тур
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    Сатурн
    0:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак-Нальчик
    1:2
    Химки
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    Ахмат
    0:0
    Шинник
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    ЦСКА
    4:0
    Рубин
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    Локомотив
    3:2
    Москва
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    Луч
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    Зенит
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    14:00
    Томь
    0:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 15 тур
    16 ноября, воскресенье
    15:00
    Арсенал
    0:1
    Металлург
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Днепр
    1:1
    Заря
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    20:00
    Металлист
    1:1
    ФК Харьков
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 13 тур
    16 ноября, воскресенье
    16:30
    Эвертон
    1:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Халл Сити
    2:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2008/2009), 12 тур
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    3:1
    Наполи
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Катания
    3:2
    Торино
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Милан
    1:0
    Кьево
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    3:2
    Лечче
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Сиена
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    0:1
    Реджо-ди-Калабрия
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    22:30
    Рома
    1:0
    Лацио
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 14 тур
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    2:1
    Нант
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Ренн
    2:1
    Монако
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    23:00
    Лион
    2:1
    Бордо
    Матч завершен
    Испания. Примера (2008/2009), 11 тур
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Атлетико
    4:1
    Депортиво
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    3:4
    Нумансия
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Бетис
    3:1
    Расинг
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    2:1
    Мальорка
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Малага
    2:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    0:2
    Севилья
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    21:00
    Атлетик
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    16 ноября, воскресенье
    23:00
    Рекреативо
    0:2
    Барселона
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 13 тур
    16 ноября, воскресенье
    19:00
    Вердер
    3:1
    Кельн
    Матч завершен
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