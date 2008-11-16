октябрь 2008
ноябрь 2008
Россия. Премьер-лига 2008, 29 тур
16 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
16 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
16 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 15 тур
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 13 тур
Италия. Серия А (2008/2009), 12 тур
16 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
16 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 14 тур
Испания. Примера (2008/2009), 11 тур
16 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
16 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 13 тур