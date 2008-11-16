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Расписание матчей
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Ахмат - Шинник
Ахмат - Шинник: обзор матча 16 ноября 2008
Ахмат
16.11.2008, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
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Статистика матча Ахмат - Шинник
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Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
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Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
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1 : 1
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10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
В.Семенов (Гатчина)
С.Лапочкин (Санкт-Петербург)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
8000 из 10200 зрителей (78%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:30 (в записи)
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