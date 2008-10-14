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    Расписание матчей 14-10-2008

    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 39 тур
    14 октября, вторник
    00:00
    Звезда
    0:4
    Волга
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    0:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    13:00
    Динамо
    0:2
    СКА
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    14:30
    Новокузнецк
    0:2
    Салют
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    16:00
    Сибирь
    2:2
    Витязь
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    17:00
    Урал
    1:0
    Носта
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    18:00
    Динамо Бр
    0:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    18:30
    Торпедо
    4:2
    Анжи
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    19:00
    Ростов
    3:2
    Алания
    Матч завершен
    14 октября, вторник
    20:00
    Балтика
    2:1
    Спортакадемклуб
    Матч завершен
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