Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 21-09-2008

    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2008, 22 тур
    21 сентября, воскресенье
    13:30
    Томь
    2:0
    Ахмат
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    16:00
    Зенит
    1:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    18:00
    Спартак
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Москва
    1:3
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 5 тур
    21 сентября, воскресенье
    15:00
    Вест Бромвич
    1:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Челси
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    18:00
    Халл Сити
    2:2
    Эвертон
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    18:00
    Манчестер Сити
    6:0
    Портсмут
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    0:0
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2008/2009), 3 тур
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    0:1
    Ювентус
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Лечче
    1:1
    Сиена
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    2:1
    Дженоа
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    1:1
    Кьево
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:3
    Интер
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    0:0
    Наполи
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    22:30
    Милан
    4:1
    Лацио
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 8 тур
    21 сентября, воскресенье
    18:00
    Арсенал
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    18:00
    Карпаты
    0:2
    Металлист
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    1:0
    Днепр
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    21:30
    Черноморец
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 6 тур
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Нанси
    0:0
    Ренн
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    1:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    23:00
    Марсель
    0:0
    Монако
    Матч завершен
    Испания. Примера (2008/2009), 3 тур
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    1:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Депортиво
    0:0
    Мальорка
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Валенсия
    1:0
    Осасуна
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Бетис
    0:0
    Севилья
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Атлетик
    2:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    21:00
    Расинг
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    23:00
    Спортинг
    1:6
    Барселона
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 5 тур
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Вольфсбург
    3:0
    Гамбург
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Хоффенхайм
    4:1
    Боруссия
    Матч завершен
    21 сентября, воскресенье
    19:00
    Штутгарт
    3:1
    Карлсруэ
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11