август 2008
сентябрь 2008
Россия. Премьер-лига 2008, 22 тур
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 5 тур
21 сентября, воскресенье
15:00
Матч завершен
21 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
21 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
21 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 3 тур
21 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 8 тур
Франция. Лига 1 (2008/2009), 6 тур
Испания. Примера (2008/2009), 3 тур
21 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
21 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 5 тур
21 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
21 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен