Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2008
август 2008
Лига Чемпионов (2008/2009), 4 раунд
Динамо
4 : 1
Спартак
Матч завершен
Динамо
1 : 3
Шахтер
Матч завершен
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Блэкберн
4 : 1
Гримсби Таун
Матч завершен
Фулхэм
3 : 2
Лестер
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
Ноттингем Форест
1 : 2
Сандерленд
Матч завершен
Вест Хэм
4 : 1
Маклсфилд Таун
Матч завершен
Испания. Кубок (2008/2009), 1 раунд
0 : 1
Португалете
Матч завершен
Понферрадина
1 : 0
Расинг де Феррол
Матч завершен
Ориуэла
2 : 0
Атлетико Балеарес
Матч завершен
Луго
0 : 3
Реал Унион
Матч завершен
Сан Фернандо
0 : 3
Матч завершен
3 : 2
Кадис
Матч завершен
Линарес
1 : 2
Эсиха
Матч завершен
Сант Андреу
2 : 1
Мирандес
Матч завершен
Изарра
0 : 1
Гава
Матч завершен
Баракалдо
2 : 0
Гимнастика
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Универсидад
1 : 0
Матч завершен
Атлетико
0 : 1
Дон Бенито
Матч завершен