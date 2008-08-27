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Расписание матчей 27-08-2008

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июль 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
август 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Лига Чемпионов (2008/2009), 4 раунд
27 августа, 21:45
Динамо
4 : 1
Спартак
Матч завершен
27 августа, 22:45
Динамо
1 : 3
Шахтер
Матч завершен
Кубок Английской лиги (2008/2009)
27 августа, 00:00
Блэкберн
4 : 1
Гримсби Таун
Матч завершен
27 августа, 00:00
Фулхэм
3 : 2
Лестер
Матч завершен
27 августа, 00:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
27 августа, 00:00
Ноттингем Форест
1 : 2
Сандерленд
Матч завершен
27 августа, 00:00
Вест Хэм
4 : 1
Маклсфилд Таун
Матч завершен
Испания. Кубок (2008/2009), 1 раунд
27 августа, 00:00
0 : 1
Португалете
Матч завершен
27 августа, 00:00
Понферрадина
1 : 0
Расинг де Феррол
Матч завершен
27 августа, 00:00
Ориуэла
2 : 0
Атлетико Балеарес
Матч завершен
27 августа, 00:00
Луго
0 : 3
Реал Унион
Матч завершен
27 августа, 00:00
Сан Фернандо
0 : 3
Матч завершен
27 августа, 00:00
3 : 2
Кадис
Матч завершен
27 августа, 00:00
Линарес
1 : 2
Эсиха
Матч завершен
27 августа, 00:00
Сант Андреу
2 : 1
Мирандес
Матч завершен
27 августа, 00:00
Изарра
0 : 1
Гава
Матч завершен
27 августа, 00:00
Баракалдо
2 : 0
Гимнастика
Матч завершен
27 августа, 00:00
1 : 0
Матч завершен
27 августа, 00:00
Универсидад
1 : 0
Матч завершен
27 августа, 00:00
Атлетико
0 : 1
Дон Бенито
Матч завершен
Россия
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