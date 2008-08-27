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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Лестер
Фулхэм - Лестер: обзор матча 27 августа 2008
Фулхэм
27.08.2008, среда, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 2
Завершен
Лестер
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Фулхэм - Лестер
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