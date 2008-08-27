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Англия. Кубок лиги
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 27 августа 2008
Хаддерсфилд Таун
27.08.2008, среда, 00:00
Кубок Английской лиги
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
- : -
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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