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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Дон Бенито
Атлетико - Дон Бенито: обзор матча 27 августа 2008
Атлетико
27.08.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Дон Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Дон Бенито
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико
0 : 1
27.08.2008
Дон Бенито
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Дон Бенито
1 : 2
31.10.2024
ФК Андорра
Испания. Кубок, 3 раунд
Португалете
2 : 0
08.10.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 2 раунд
Альфаро
1 : 2
03.09.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико
0 : 1
27.08.2008
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Дон Бенито
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2019.01.31 16:27
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Примера. «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано», 36-летний Фалькао забил на 92-й минуте
2022.10.18 23:58
Бекхэм планирует собрать в 2023 году в американском «Интере» Месси, Суареса, Бускетса, Альбу
2022.03.26 23:35
2
Рамос: «Было трудно создавать моменты, потому что «Атлетико» лишил нас пространства»
2019.09.29 08:11
Галлас: «Гризманн идеально подойдет «Челси». Я бы хотел видеть его в АПЛ»
2019.01.31 16:27
2
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