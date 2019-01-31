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    Галлас: «Гризманн идеально подойдет «Челси». Я бы хотел видеть его в АПЛ»

    Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас заявил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн идеально подходит под игровую философию главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.

    «Гризманн является одним из пяти лучших нападающих в мире. Уверен, с его качеством он может навредить многим защитникам. Я бы хотел увидеть его в АПЛ.

    Он очень терпеливый, старательный игрок, который стабильно забивает голы. Антуан идеально подойдет «Челси», – сказал Галлас.

    • В этом сезоне Гризманн провел за мадридскую команду 30 матчей, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 150 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    31.01.2019 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 18:31

      ну ну гризманн отказал барсе и перейдет в членси . смех да и только !
      у него все норм в атлетико ! и атлетико сейчас уровнем выше какого то членси !

      7
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 31 января 2019, 17:03

      Антуан не любит играть в Лиге Европы!

      1
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