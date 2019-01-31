Галлас: «Гризманн идеально подойдет «Челси». Я бы хотел видеть его в АПЛ»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас заявил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн идеально подходит под игровую философию главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.

«Гризманн является одним из пяти лучших нападающих в мире. Уверен, с его качеством он может навредить многим защитникам. Я бы хотел увидеть его в АПЛ.

Он очень терпеливый, старательный игрок, который стабильно забивает голы. Антуан идеально подойдет «Челси», – сказал Галлас.