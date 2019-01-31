Галлас: «Гризманн идеально подойдет «Челси». Я бы хотел видеть его в АПЛ»

ну ну гризманн отказал барсе и перейдет в членси . смех да и только !
у него все норм в атлетико ! и атлетико сейчас уровнем выше какого то членси !
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас заявил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн идеально подходит под игровую философию главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.
«Гризманн является одним из пяти лучших нападающих в мире. Уверен, с его качеством он может навредить многим защитникам. Я бы хотел увидеть его в АПЛ.
Он очень терпеливый, старательный игрок, который стабильно забивает голы. Антуан идеально подойдет «Челси», – сказал Галлас.
- В этом сезоне Гризманн провел за мадридскую команду 30 матчей, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 150 миллионов евро.