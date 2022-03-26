Бекхэм планирует собрать в 2023 году в американском «Интере» Месси, Суареса, Бускетса, Альбу

Короче, весь евро-хлам.
Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм рассчитывает к следующему году пригласить в команду несколько игроков из Европы. Англичанин хочет, чтобы они оказались в Майами по окончании евросезона-2022/23.
Речь идет о Лионеле Месси, Луисе Суаресе, Жорди Альбе и Серхио Бускетсе.
- Все игроки имеют опыт игры за «Барселону».
- Сейчас «Интер» идет в Восточной конференции МЛС на последнем месте.
- Бекхэм владеет «Интером» с момента его основания.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку