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Бекхэм планирует собрать в 2023 году в американском «Интере» Месси, Суареса, Бускетса, Альбу

Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм рассчитывает к следующему году пригласить в команду несколько игроков из Европы. Англичанин хочет, чтобы они оказались в Майами по окончании евросезона-2022/23.

Речь идет о Лионеле Месси, Луисе Суаресе, Жорди Альбе и Серхио Бускетсе.

  • Все игроки имеют опыт игры за «Барселону».
  • Сейчас «Интер» идет в Восточной конференции МЛС на последнем месте.
  • Бекхэм владеет «Интером» с момента его основания.

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Источник: Marca

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26.03.2022 23:35
Комментарии1
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    Рейтинг: +13036

    Fusballer 1 час назад

    Короче, весь евро-хлам.

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