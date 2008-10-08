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Расписание матчей
Испания. Кубок
Португалете - Дон Бенито
Португалете - Дон Бенито: обзор матча 08 октября 2008
Португалете
08.10.2008, среда, 23:00
Испания. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Дон Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалете - Дон Бенито
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалете
Испания. Кубок, 1/32 финала
Португалете
0 : 3
02.12.2025
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Португалете
1 : 0
29.10.2025
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/32 финала
Португалете
1 : 2
06.01.2021
Леванте
Испания. Кубок, 1/64 финала
Португалете
1 : 0
15.12.2020
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Хетафе
0 : 0
11.11.2010
Португалете
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Дон Бенито
1 : 2
31.10.2024
ФК Андорра
Испания. Кубок, 3 раунд
Португалете
2 : 0
08.10.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 2 раунд
Альфаро
1 : 2
03.09.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико
0 : 1
27.08.2008
Дон Бенито
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2017.06.17 01:39
6
Роналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
2025.10.08 11:33
Хвича объяснил, почему считает Роналду великим
2024.06.27 02:34
Роналду прокомментировал разгромную победу Португалии над Швейцарией в Лиге наций
2022.06.06 10:38
Касерес, Суарес, Кавани – в составе Уругвая на матч с Португалией; Пепе, Гедеш, Роналду сыграют у европейцев
2018.06.30 19:58
1
Источник: люди Роналду звонили в испанские газеты и просили написать об уходе португальца из «Реала»
2017.06.17 01:39
6
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