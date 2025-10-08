Роналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду за игру в национальной команде.
40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio в честь 22 лет выступлений за сборную.
Церемония вручения наград Portugal Football Globes от Федерации португальского футбола состоялась в Оэйраше.
- Сборная Португалии сыграет на своем поле с Ирландией (11 октября) и Венгрией (14 октября) в отборе ЧМ-2026.
- Роналду выступает за национальную команду с 2003 года.
Источник: страница Canal 11 в соцсети X