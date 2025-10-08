Роналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду за игру в национальной команде.

40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio в честь 22 лет выступлений за сборную.

Церемония вручения наград Portugal Football Globes от Федерации португальского футбола состоялась в Оэйраше.