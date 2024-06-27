Хвича объяснил, почему считает Роналду великим

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от встречи в Криштиану Роналду.

«Перед матчем была встреча, и он пожелал мне успеха. Я никогда не думал, что он придет и заговорит со мной. Он великий игрок и замечательный человек. Вот почему он великая личность как внутри, так и снаружи. Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда он пришел поговорить с вами перед матчем, это помогло нам поверить, что мы можем что-то сделать сегодня», – пояснил Хвича.