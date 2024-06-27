Хвича объяснил, почему считает Роналду великим

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от встречи в Криштиану Роналду.
«Перед матчем была встреча, и он пожелал мне успеха. Я никогда не думал, что он придет и заговорит со мной. Он великий игрок и замечательный человек. Вот почему он великая личность как внутри, так и снаружи. Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда он пришел поговорить с вами перед матчем, это помогло нам поверить, что мы можем что-то сделать сегодня», – пояснил Хвича.
- Хвича Кварацхелия и Криштиану Роналду встретились в рамках группового раунда Евро-2024.
- Грузия оказалась сильнее Португалии (2:0). Один из голов грузинской сборной забил Хвича.
- Роналду же появился с первых минут у португальцев, но не сумел порадовать публику какими-либо голевыми действиями. Тренерский штаб португальской дружины принял решение заменить звездного бомбардира на 66-й минуте. Отметим, что в игре Криштиану часто апеллировал к арбитра, считая, что рефери должен поставить пенальти в ворота грузин.
- Ранее грузин неоднократно подчеркивал, что Роналду является его кумиром, а сам он болеет за мадридский Реал.
Источник: Официальный сайт УЕФА